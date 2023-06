Tras tildarla con varias elogios la presentadora Jessica mencionó que las caderas de Shaki no mienten, en referencia a su popular canción Hips Don't Lie, allí fue cuando el estadounidense dijo algo que nadie esperaba: "No, sus caderas no mienten... ¡no lo hacen!", expresó, desatando risas en medio de los presentes.

El actor volvió a ser puesto sobre los ojos de los medios después de declarar con respecto a su vínculo con la cantante recientemente. En una entrevista con el programa Despierta América el ex de Nicole Kidman se expresó tiernamente sobre la artista latinoamericana y su familia: "Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona, es muy buena persona".

Al momento en que ambos famosos fueron involucrados las especulaciones alrededor no hicieron falta, sin embargo las fuentes oficiales de medios estadounidenses dejaron en claro que no los uniría ningún romance, pese al evidente interés de Cruise hacia ella: "A Shakira no le interesa tener nada romántico con Tom. No quiere salir con él, ni con nadie más, porque está concentrada en sus hijos y en su carrera... Por ahora".

De hecho, el vínculo con Tom -al menos por parte de Shaki- es pura amabilidad: "Hablan. Pero no hay atracción o romance por parte de ella. Shakira solo es amistosa con él. Se siente halagada por su interés, pero no quiere nada más", indicó el pasado 25 de mayo una fuente oficial a la revista Heat.