¿Quién es Juliana Nalú, la posible nueva rival de amores de Shakira? Lewis Hamilton estaría saliendo también con la modelo brasileña

Shakira no ha dejado de ser noticia desde su mediática separación de Piqué. Últimamente fue vinculada con algunos solteros codiciados como Tom Cruise y Lewis Hamilton, este último, según reportes de varios medios internacionales, habría conquistado el corazón de la cantante colombiana en el poco tiempo que se conocen, pero parece que la barranquillera no sería la única mujer en la que el británico está interesado.

Juliana ha trabajado con importantes agencias, entre las que se encuentran Mix Models, MGM Models y Elite Model Management, según indica ella misma en sus redes sociales. Cuando tan solo tenía 19 años, firmó con Elite, después de viajar a Los Ángeles, según indica la revista Latina. Nalú también es influencer y actualmente roza el millón de seguidores, cifra que cada día aumenta después de que la señalen como la posible pareja del piloto.

Nalú conoció a Hamilton de 38 años cuando la joven se unió al grupo de amigos del británico durante sus vacaciones a la Antártida, donde el rumorado nuevo amor de Shakira viajó junto con Nina Dobrev, Shaun White y Jared Leto.

Según sus publicaciones de Instagram, la brasileña estuvo en Miami el fin de semana que Lewis y Shakira se conocieron, pero pudo de tratarse de una coincidencia debido a su apretada agenda que le permite viajar por el mundo. La semana pasada la modelo y el piloto estuvieron en el mismo restaurante en New York y aunque no existen evidencias que hayan estado juntos, ambas personalidades subieron fotos a sus respectivas redes, dejando al descubierto su posible encuentro. Luego de esto, los internautas no dejaban de cuestionarse con quién está realmente Hamilton, con la colombiana o la brasileña, o si está jugando a doble bando.

