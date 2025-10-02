Tito El Bambino enciende la fiesta con su nuevo sencillo Que Se Suba

La canción, producida por Luis Jorge Romero junto al propio Tito, fusiona un sonido moderno y global con la esencia inconfundible que ha marcado la carrera del artista. Con un ritmo contagioso y un coro pegajoso, el tema invita a soltar las preocupaciones y vivir el momento con pura energía y alegría.

El ícono de la música urbana latina, Tito El Bambino “El Patrón” , regresa con fuerza a la escena musical con su sencillo Que Se Suba , el cual ya acumula casi un millón de reproducciones en YouTube en menos de un mes .

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial grabado en Miami, bajo la dirección de José Javi Ferrer, quien supo plasmar la intensidad, el brillo y el espíritu festivo de la canción.

Con este nuevo estreno, Tito El Bambino reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del reggaetón, consolidando una trayectoria marcada por éxitos que lo han llevado a recibir múltiples reconocimientos internacionales.