Música
02 oct 2025 , 15:15

Tito El Bambino enciende la fiesta con su nuevo sencillo Que Se Suba

El Patrón vuelve a la carga con un reggaetón vibrante que promete convertirse en el himno de las fiestas latinas.

   
  • Tito El Bambino enciende la fiesta con su nuevo sencillo Que Se Suba
    Tito El Bambino es uno de los cantantes latinoamericanos más conocidos en la región. ( RRS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El ícono de la música urbana latina, Tito El Bambino “El Patrón”, regresa con fuerza a la escena musical con su sencillo Que Se Suba, el cual ya acumula casi un millón de reproducciones en YouTube en menos de un mes.

Lea: Tito El Bambino no terminó su concierto en la Noche Centenario de Barcelona SC, ¿Qué pasó?

La canción, producida por Luis Jorge Romero junto al propio Tito, fusiona un sonido moderno y global con la esencia inconfundible que ha marcado la carrera del artista. Con un ritmo contagioso y un coro pegajoso, el tema invita a soltar las preocupaciones y vivir el momento con pura energía y alegría.

Quote

“Este tema es pura energía y buena vibra. Lo hicimos pensando en la gente que quiere disfrutar, bailar y vivir el momento al máximo. ‘Que Se Suba’ es para todas esas personas que siempre buscan alegría y fiesta en su vida. Así es la Gente del Patrón”, expresó el cantante.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial grabado en Miami, bajo la dirección de José Javi Ferrer, quien supo plasmar la intensidad, el brillo y el espíritu festivo de la canción.

Con este nuevo estreno, Tito El Bambino reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del reggaetón, consolidando una trayectoria marcada por éxitos que lo han llevado a recibir múltiples reconocimientos internacionales.

Temas
Entretenimiento
Música
Música Latina
espectáculo
nuevo sencillo
Tito El Bambino
Mundo
Noticias
Recomendadas