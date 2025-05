El cantante puertorriqueño Tito El Bambino tuvo una corta presentación en la Noche Centenario de Barcelona Sporting Club, incluso no pudo despedirse de los aficionados, ¿qué le pasó?

Tito el Bambino, por medio de sus redes sociales, explicó lo sucedido y se debió a un quebranto en su salud que le impidió continuar con su show en el estadio Monumental.

“La verdad es que me sentí mal de repente, me dio un mareo fuerte y no pude seguir", escribió el artista reguetonero.

"Me dolió mucho no poder despedirme como se merecen, pero ya estoy mejor. Los llevo siempre en el corazón, gracias por tanto amor y comprensión”, añadió.

