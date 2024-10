La estrella argentina Tini Stoessel alcanzó un nuevo hito al presentarse junto a Coldplay en Saturday Night Live (SNL). Tras varias giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, acompañó a la banda en la interpretación de We Pray, lanzada en agosto. Su aparición junto a Chris Martin fue uno de los momentos más emotivos de la noche.

Durante la actuación, Tini no pudo contener las lágrimas al terminar la canción, y Chris Martin la consoló con un abrazo. Más tarde, expresó su emoción en X: “No puedo parar de llorar, no tengo palabras”. La colaboración con Coldplay ya había comenzado en 2022, cuando compartieron escenario en Buenos Aires.

La relación entre ambos creció desde aquel primer encuentro en Argentina. En 2024, lanzaron oficialmente We Pray. Tini celebró el lanzamiento junto con su nuevo álbum Un mechón de pelo, destacando la emoción de trabajar con su banda favorita.