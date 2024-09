Al empezar a entonar All My Love, el nuevo sencillo de su álbum, Moon Music, los asistentes empezaron a entender de qué se trataba todo. La escena estaba siendo grabada para que sea parte del videoclip de la pista. Incluso, una mujer fue invitada al escenario, la abrazó, y le entregó el globo que sostenía mientras continuaba con su performance.

La cereza del pastel fue cuando Martin se quitó el disfraz, en ese instante no quedaba duda de que no se trataba de una broma, sino que el mismísimo vocalista de Coldplay estaba junto a ellos en ese instante. La gente no pudo evitar emocionarse, algunos grabaron el momento, mismo que fue difundido tiempo después en redes sociales.

En la web, la página del bar agradeció públicamente al artista por "elegirlos" para grabar su video musical, "la mayor sorpresa del año, gracias de nuevo por ser un tipo tan genial, buena suerte con el nuevo álbum y esperamos verte en el futuro", expresaron.

En redes, usuarios emitieron comentarios sobre lo ocurrido, admitiendo que la voz del intérprete se ha vuelto casi inconfundible gracias a la popularidad de sus melodías.