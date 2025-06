El legado musical de The Beatles continúa inspirando generaciones, y esta vez lo hará en grande. Por primera vez en Ecuador, llega The Beatles Symphonic Fantasy , un espectáculo sinfónico de alto nivel que reinterpreta los clásicos de la icónica banda británica como nunca antes se han escuchado.

El evento contará con la dirección del reconocido Maestro Damián Mahler, responsable también de los arreglos musicales. Sobre el escenario estarán 20 músicos en vivo, acompañados de un elenco de cantantes cuidadosamente seleccionado por el legendario Cavern Club de Liverpool, el mismo lugar donde The Beatles iniciaron su carrera en los años 60.

Desde Hey Jude hasta Let It Be, pasando por Yesterday, Something o A Day in the Life, cada tema ha sido adaptado al formato sinfónico de forma fidedigna, permitiendo a los fanáticos reencontrarse con el pasado.

