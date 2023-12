Taylor Swift declara sobre la llamada filtrada y editada por Kim Kardashian

Taylor Swift y Kim Kardashian no mantienen una buena relación desde hace más de 13 años, y a pesar de que ha pasado ya mucho tiempo, al parecer, el resentimiento de la cantante sigue presente debido a que hasta el momento la socialité no se ha disculpado.

Taylor Swift es elegida Persona del Año por la revista Time

La guerra entre estas dos celebridades se reavivó tras el nombramiento de la intérprete de Shake It Off como persona del año por la revista Time, en donde habla sobre el incidente público que tuvo con Kanye west que se convirtió en la raíz de su disputa con la modelo.

La historia de su pelea inicia en el 2009, cuando Swift subió al escenario a recoger su galardón a Mejor Videoclip Femenino por la canción Your Belong With Me, ya que mientras ella daba su discurso de aceptación, West, quien era esposo de Kardashian en ese tiempo, la humilló públicamente afirmando que Single Ladies (Put A Ring On It) se merecía el premio.