GQ al publicar a Kim Kardashian en la revista también mencionó la vida privada de la socialité. Entre estos detalles se mencionó que en 2003 su padre Robert Kardashian murió a causa de un cancer de esofago desgarrador.

“Mi padre me hizo firmar un contrato para todo. Cuando me compré un coche, tenía que lavarlo una vez a la semana, asegurarme de que tenía suficiente gasolina y de que no lo estropeaba. Fue un regalo que me hizo a los 16 años, pero tenía responsabilidades”, dice la celebridad.

Actualmente, Kim cursa sus estudios en derecho para convertirse en abogada, al igual que su padre. Esta decisión fue impulsada a raíz que Robert llevó a Kim a presenciar el gran caso de O.J. Simpson en el que era el abogado.

Esto no es algo nuevo para la revista GQ porque en 2022 Sidney Sweeney igualmente recibió un reconocimiento por su rápido ascenso en la industria del entretenimiento en algunas series como Euphoria y The White Lotus.