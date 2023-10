Esta vez el protagonista de los memes es el brasier Skims Ultimate Nipple, caracterizado por el entalle de pezones falsos en sus copas, y tal como lo promociona Kim en su campaña, no importará la condición climática, ellos "siempre estarán duros".

La prenda lanza recuerdos de Samantha Jones en Sex and the City, ya que en ocasiones el atrevido personaje utilizaba pezones de goma con el fin de brindarle un brillo sensual a sus outfits. Un detalle que la mayoría no se atreve a recrear, al menos no en este continente.