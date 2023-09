Kim Kardashian se encuentra preocupada debido a las fotos que circulan de su expareja, Kanye West, en las que se ve descalzo o desnudo, durante las vacaciones del rapero con su actual esposa, Bianca Censori, en Italia.

Según reveló una fuente al medio The Sun, la modelo estadounidense cree que algo no está bien con él y no sabe cómo explicarle la situación a los menores que comparten en común.