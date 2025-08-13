Taylor Swift lanza playlist temática de Life of a Showgirl y revela cómo ver la revelación del álbum

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/taylor-swift-anuncia-nuevo-album-the-life-of-a-showgirl-todos-los-detalles-XI9921202 target=_blank>Taylor Swift</a> sorprendió a sus fanáticos al lanzar una <b>nueva playlist</b> en <b>Spotify</b>, titulada <i>And, baby, that’s show business for you!</i>, como anticipo de su esperado <b>12º álbum</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/taylor-swift-anuncia-nuevo-album-the-life-of-a-showgirl-todos-los-detalles-XI9921202 target=_blank>The Life of a Showgirl</a>. La<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/taylor-swift-artista-conquisto-mundo-mueve-economias-enteras-BL9368289 target=_blank></a> <b></b><i><b></b></i><i><b></b></i><b></b><b></b>