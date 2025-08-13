Música
13 ago 2025 , 13:19

Taylor Swift lanza playlist temática de Life of a Showgirl y revela cómo ver la revelación del álbum

La cantante sorprende a sus seguidores con una playlist de 22 éxitos como adelanto de su esperado álbum, que se revelará oficialmente hoy a las 18 horas.

   
    El anuncio del nuevo álbum de Taylor Swift causó furor entre sus fans. ( RRSS )
Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al lanzar una nueva playlist en Spotify, titulada And, baby, that’s show business for you!, como anticipo de su esperado 12º álbum, The Life of a Showgirl. La colección, publicada el 12 de agosto, incluye 22 canciones icónicas de su catálogo.

Lea: Taylor Swift, la artista que conquistó el mundo, reescribió las reglas de la música y mueve economías enteras

Así mismo, Tay Tay anunció que revelará la portada de The Life of a Showgirl durante el episodio del pódcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y su hermano Jason, el miércoles 13 de agosto, para lo cual habilitó una cuenta regresiva en su sitio web.

La lista recorre diferentes eras de la cantante, desde Red hasta Reputation, y cuenta con la producción de Max Martin y Shellback, quienes colaboraron en algunos de los mayores éxitos de Swift en la década de 2010.

Además, se habilitó la preventa del álbum en la tienda oficial de Swift, ofreciendo vinilos, CDs y casetes, cuyo envío está programado antes del 13 de octubre de 2025.

Lea: Bad Bunny, Dua Lipa, Taylor Swift y más artistas no llegan a Ecuador por deficiencias en infraestructura para conciertos

La selección no solo funciona como un homenaje a su trayectoria, sino que también anticipa la dirección musical del nuevo disco, con un regreso al pop electrónico y comercial que caracterizó sus álbumes anteriores.

Cuenta regresiva del álbum de Taylor Swift.
Cuenta regresiva del álbum de Taylor Swift. ( Internet )

¿Dónde y cuándo ver la revelación del álbum?

Este proyecto marca un nuevo capítulo en la carrera de Swift, que recientemente recuperó los derechos sobre sus seis primeros álbumes, incluyendo másters, videos y material inédito.

El álbum se revelará en el podcast New Heights del hermano de Travis Kelce, a través del canal de YouTube o Instagram del sitio (clic aquí) a las 18 PM desde Ecuador.

Lea: Trump celebra anuncio de Sydney Sweeney y arremete contra Taylor Swift por ser woke

The Life of a Showgirl promete ser un álbum musical de alto perfil y un reflejo del dominio creativo que Taylor Swift ha consolidado a lo largo de su carrera, manteniendo a sus seguidores expectantes y a la industria en alerta por su próximo gran lanzamiento.

