12 ago 2025 , 10:04

Taylor Swift anuncia The Life of a Showgirl, su nuevo álbum: aquí todos los detalles

La estrella pop lo reveló a las 00:12 del 12 de agosto, tras días de misteriosas pistas, y desató la locura entre sus fans

   
    Taylor Swift durante su gira The Eras Tour. ( RRSS )
Kenneth Triviño
Taylor Swift volvió a demostrar que domina el arte del suspenso. A la medianoche del lunes (hora del este de EE.UU.), la cantante de 35 años rompió internet al anunciar su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, después de una cuenta regresiva en su sitio web que había mantenido en vilo a millones de fanáticos.

Lea: Taylor Swift recupera el control total de su legado musical

La revelación llegó en el lugar menos esperado: el podcast New Heights, presentado por su novio, el jugador de la NFL Travis Kelce, y su cuñado Jason. En el episodio, Swift abrió un maletín y mostró un vinilo —difuminado para no arruinar la sorpresa— mientras decía:

“Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl”

Horas antes, su equipo de marketing oficial, Taylor Nation, había publicado un carrusel de 12 imágenes del Eras Tour en Instagram con la críptica frase: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era...’”. Las vallas publicitarias de Spotify en Nueva York y Nashville sumaron misterio al incluir un código que llevaba a una playlist titulada “And, baby, that’s show business for you”.

Lea: Taylor Swift, la artista que conquistó el mundo, reescribió las reglas de la música y mueve economías enteras

Los fans más atentos ya analizan cada pista, y muchos apuntan a que el dúo de productores Max Martin y Shellback —responsables de varios de sus mayores éxitos— podrían estar detrás del sonido de este nuevo trabajo.

El anuncio llega apenas tres meses después de que Swift recuperara las grabaciones maestras de sus seis primeros álbumes, cerrando una batalla que comenzó en 2019 cuando el ejecutivo Scooter Braun adquirió su catálogo. Ahora, la artista controla toda su música por primera vez.

Lea: Trump celebra anuncio de Sydney Sweeney y arremete contra Taylor Swift por ser woke

Aunque no reveló cuándo saldrá The Life of a Showgirl, el sitio oficial de la cantante asegura que el álbum verá la luz “antes del 13 de octubre”. Y conociendo a Swift, hasta la espera estará llena de guiños y secretos para sus seguidores.

