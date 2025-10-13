Música
13 oct 2025 , 13:00

Taylor Swift lanza 32 variantes de The Life of a Showgirl para dominar las ventas

En su primera semana, Taylor Swift ha inundado el mercado con múltiples ediciones de su nuevo álbum, que incluyen desde grabaciones inéditas hasta mercancía exclusiva.

   
    Portada de The Life of a Showgirl Alone in my Tower Acoustic Version.( RRSS )
Kenneth Triviño
Taylor Swift ha llevado su estrategia de ventas al extremo con el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl a penas a una semana de su lanzamiento.

La cantante ha inundado el mercado con un número sin precedentes de formatos, alcanzando (hasta ahora) un total de 32 versiones diferentes del mismo álbum para su semana de debut, una táctica que la llevó a romper el récord de ventas de la era moderna en menos de una semana, hasta hace poco en manos de Adele.

A la izquierda, postal firmada de Taylor y Travis, a la derecha el cárdigan de TLOAS.
A la izquierda, postal firmada de Taylor y Travis, a la derecha el cárdigan de TLOAS. ( RRSS )

Según los reportes iniciales, las 32 variantes del álbum (27 físicas y 5 digitales) son el principal motor de sus ventas millonarias, que ya superan los 5.3 millones de copias vendidas en todo el mundo en pocos días.

La estrategia de Taylor Swift se centró en ofrecer un número abrumador de versiones con contenido exclusivo o merchandise de edición limitada, como un cárdigan naranja, abrigos, fotos autografiadas por ella (y algunas por Travis Kelce), incentivando a los fans a comprar múltiples copias.

Las 32 versiones que impulsaron las ventas de la primera semana se dividen en versiones, algunas de las cuales incluyen material acústico y grabaciones de la cantante en el estudio, y ediciones, las cuales varían en su presentación, siendo las más destacadas hasta ahora:

  • Baby, That's Show Business Edition
  • The Crowd is Your King Edition
  • Track by Track Version
  • So Glamorous Version
  • Deluxe So Punk On The Internet Version
  • Alone in my Tower Acoustic Version
  • Life is a Song Acoustic Version
  • Dressing Room Rehearsal Version
  • Deluxe So Glamorous Cabaret Version

    • En redes sociales, miles de usuarios han reaccionado al lanzamiento masivo de The Life of a Showgirl: mientras algunos acusan a Taylor Swift de aprovecharse económicamente de su fanaticada, otros celebran el despliegue creativo y la calidad de la mercancía exclusiva.

    Más allá de la polémica por sus agresivas estrategias de marketing, la artista ha convertido cada lanzamiento en un fenómeno cultural y económico.

