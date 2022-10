Taylor Swift impacta con un adelanto de 'Midnight', ¿una indirecta a la venganza?

También adelantó el nombre de los 13 temas, sus compositores (en todos ellos aparece como autora principal) y la existencia de una colaboración con Lana del Rey ("Snow on the Beach") que ya había sido especulada por sus seguidores al haberse convertido ambas artistas en asiduas del mismo productor, Jack Antonoff, con el que repite aquí en un trabajo lleno de pequeños detalles.

Es como si, impulsada por el desvelo, la intérprete de "Cardigan" hubiese decidido coger su coche en plena noche y en lugar de perderse por carreteras de montaña se decantara esta vez por poner rumbo hacia esa playa que evoca en "Snow On The Beach " junto a Lana del Rey, cuya colaboración se limita aquí a ser una presencia inmaterial, como el coro de un espíritu protector.

"Yo no empiezo una mierda / pero puedo decirte cómo termina / No te entristezcas, desquítate / Los fines de semana no me visto para los amigos / Últimamente lo hago para la venganza", canta en ese corte ante la duda sobre el destinatario de esta revancha en forma de canción. ¿Quizás Scooter Braun, el hombre por el que se vio apremiada a regrabar gran parte de su discografía?

En contraste, este álbum ofrece también composiciones más ligeras que nos devuelven otra faceta suya conocida, la de los años 80 que abordó en "1989", como es el caso de la apertura con "Lavender Haze" o "Anti-Hero", la que será el sencillo oficial.

Como curiosidades, cabe destacar que entre los coautores de los temas, además de Lana del Rey y Jack Antonoff, cuyo nombre figura en la mayoría, también aparecen la actriz Zöe Kravitz (en "Karma" y "Lavender Haze"), así como la pareja de Swif detsde hace 6 años, Joe Alwyn ("Sweet Nothing"), con el que en el pasado ya escribió cortes como "Exile".