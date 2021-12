Taylor Swift: un nuevo capítulo se abre en la demanda por derechos de autor del éxito mundial "Shake it off"

La cantautora estadounidense Taylor Swift irá a juicio acusada de violar los derechos de autor por la letra de uno de sus grandes éxitos Shake it off.

Por su parte, Shake it off, de Swift, es el single más vendido de su carrera y se situó en el primer puesto de las listas de éxitos de Estados Unidos y en el segundo de Reino Unido (donde fue desplazado del primer puesto por All about that bass, de Meghan Trainor).