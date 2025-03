La mujer, de la que aún no se conoce su identidad por decisión propia, aseguró que no busca fama ni mucho menos "manchar su legado", sino solo conocer su propia verdad y origen, "tengo derecho a saber de dónde vengo, estoy dispuesta a hacerme la prueba de ADN , y espero que los herederos colaboren", pidió, según el medio mencionado en el inicio.

Camilo Blanes, el único hijo conocido del cantante, ya sabría sobre la situación después de que la mujer se puso en contacto con él, “Si Camilín quiere nos haremos las pruebas, pero solo si él quiere. Yo no voy a obligarle a nada jamás. He hablado con Camilo hijo por videollamada, él ya lo sabe y ya me conoce", expresó la supuesta heredera desconocida.

Ni el círculo cercano del cantante o su familia ha respondido al respecto. En caso de que sea cierto, la herencia de Sesto podría tener cambios e implicaciones legales que deberían ser manejadas por sus herederos directos, es decir, su hijo y quien fue su única pareja reconocida en los medios, Lourdes Ornelas.