El mensaje acompañado de una imagen del artista hablaba sobre el deseo de que se respetara su privacidad , sin embargo, esto no le convenció a muchos, ya que el cantante lleva mucho tiempo promoviendo el consumo del Cannabis.

Después de pocos días de su post, se pudo conocer la verdad detrás de el mismo, por lo que las sospechas eran ciertas. Todo este tiempo el intérprete de "Drop It Like It's Hot” había estado implementando una estrategia de marketing.

En su publicación usó la palabra "smoke", la cual puede ser interpretada como "fumar" pero también como "humo", por lo que fue un verdadero juego de palabras del que pocos se dieron cuenta.