El 2023 ha sido el Karol G en todo sentido y el plano amoroso no se queda atrás. Las más recientes declaraciones que la cantante brindó para el medio estadounidense Rolling Stone han causado sorpresa en redes y, a pesar de la gran acogida que está obteniendo su artista favorita con su tour y el lanzamiento de la nueva versión del álbum Mañana será bonito (Bichota Season) , los fans de cierto modo entristecieron porque no esperaban escuchar lo que Carolina reveló: ¡la originaria de Medellín está dispuesta a darse un descanso en la música para convertirse en madre!.

Giraldo tiene 32 años actualmente, así que, por lo mencionado por la misma intérprete, llevaría a cabo sus planes de iniciar una familia en un futuro cercano que la alejarían de los escenarios y estudios de grabación por un tiempo, por ese motivo ahora trabaja sin descanso para mantener su éxito mundial que ha conseguido luego de tanto esfuerzo.

“Creo que voy a trabajar hasta los treinta y tantos y de ahí me voy a dedicar a ser mamá", dijo la colombiana al medio estadounidense. Aunque no ha confirmado su relación con Feid, han existido varias señales que demostrarían no solo que están juntos hace unos meses como se ha rumorado, sino que los artistas paisas están viviendo su mejor momento como pareja, alejados del drama que Anuel AA crea constantemente, demostrando que no consigue superar a la intérprete de Mi ex tenía razón.