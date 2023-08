Además de este guiño a Selena, la Bichota también incorpora en la letra de Mi ex tenía razón a uno de los personajes más queridos de Colombia: Betty, la fea . "Soy un makinon pero me tenían en empty. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty", dice parte de la tercera estrofa.

Pero lo pegajoso de la melodía no es lo único que llama la atención de los fans. Sino también la letra de la canción que parecería hacer referencia al momento actual de la cantante.

"Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor" es una de las contundentes frase del nuevo éxito de Karol G y sus seguidores están seguros de que ese ex es Anuel.

Esta no sería la primera canción de desamor que tendría inspiración en su ex. A la lista se suman otras como TQG (Te quedé grande) o Gucci los paños, en los que también habla de dejar atrás un mal amor.

Con "uno mejor" Karol G seguramente está hablando de su nueva pareja, el también cantante Ferxxo, con quien se le ha visto feliz en los últimos meses. Los fans han notado que la Bichota se ve "radiante" desde que admitió públicamente su nueva relación.