La declaración arriba al ojo público después de que Rauw publicara en sus redes sociales: "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan si quiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí".

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas (...) no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", concluyó.

Los curiosos mensajes de Rosalía tras el anuncio de su ruptura con Rauw Alejandro, su madre está incluida

Posterior a la declaración de Raúl, seguidores de la pareja señalaron que las fechas dadas por el puertorriqueño no cuadran con las interacciones públicas que ambos mostraban con libertad mientras los planes de boda parecían seguir en pie.