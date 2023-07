Posterior a la ola de especulaciones y teorías difundidas por usuarios en redes sociales, otro grupo de fanáticos decidieron fijarse en las actividades de los protagonistas de la ruptura. Esta vez, nos concentraremos en la actividad de la motomami en sus cuentas oficiales, de hecho, existe un mensaje posterior a la despedida de su tour musical, que levantó las antenas de sus seguidores.

¿Adiós a los planes de boda?: Rosalía y Rauw Alejandro habrían roto su relación, según People

"Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto", escribió la artista junto a un carrusel de imágenes.