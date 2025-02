Los Grammy 2025 conquistaron al público mundial la noche del 2 de febrero, y pese a que los momentos que llamaron la atención fueron varios, Shakira se tomó parte del protagonismo de la noche después de ganar el premio de Mejor Álbum de Pop Latino con su álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

Sus pequeños, que eran grabados constantemente por la cámara de los premios, también se llevaron una especial dedicatoria: "Quiero compartir este premio con mis hijos. Estoy tan orgullosa por ustedes por ser tan buenos, gracias por apoyarme como lo hacen, los amo. Gracias", les dijo La Loba. Sasha, el menor, le dio un beso volado y Milan no dejaba de sonreír mientras la observaba.

Sin embargo ese no fue el único momento que fue notado por la audiencia, sino también la mención de Trevor Noah, el comediante y anfitrión de la gala, cuando mencionó la presencia de la cantante en el evento. : “Lo único más grande que salió de Colombia que no es un delito grave de primera categoría”, dijo como una de sus bromas, aunque esta no fue tomada de la misma forma por la mayoría de usuarios, debido al contexto que atraviesan los inmigrantes latinoamericanos en el país donde se realizan los Grammy.