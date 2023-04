Los rumores en torno a la intérprete de Monotonía no paran, supuestamente la artista se marchó de su exhogar con todo lo que le pertenecía, incluso se comenta que se habría llevado el árbol que plantó en la entrada de su casa, en la que residió por más de diez años junto a sus hijos y al exfutbolista del Barcelona.

A pesar de toda la fantasía que se ha generado en torno a esta planta en los últimos días, el medio de comunicación Europa Press ha revelado la verdad el rumor. Las virales imágenes donde se pueden ver a la barranquillera sacando el árbol fueron grabadas el pasado mes de noviembre, específicamente el 8, por lo que no tiene nada que ver con su mudanza.

Además, se desconoce si tendría o no un significado importante para la cantante, pero lo que es seguro es que no se lo ha llevado a su nuevo país de residencia, Estados Unidos, porque acabó en la basura. El motivo por el que lo tiró no era ni más ni menos que por temas de salud, ya que este estaba podrido.

