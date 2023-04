Según medios internacionales, han asegurado que la colombiana le habría puesto una fuerte e inesperada condición a su expareja para que pueda visitar a los pequeños. La cantante evitará que Milan y Sasha pasen un mal rato, por lo que no permitirá que el Catalán vaya con su novia, Clara Chía Marti: “Shakira ya ha tomado cartas en el asunto para que Clara Chía no vuelva a encontrarse con sus hijos. Por lo menos en Estados Unidos”, afirmó el diario El Nacional de Cataluña.

Además, se dice que el exjugador no podrá salir de Miami con los niños. “Como ya se explicó hace unos meses, el exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin Clara Chía. Algo que no iba a hacer, ya que como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana. La artista no quiere que sus hijos lo pasen mal”, asegura el medio Catalán.

Shakira envía contundente mensaje en el que defiende a sus hijos Milan y Sasha