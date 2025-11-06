Música
06 nov 2025 , 12:14

¡Atención, Fans de Shakira! Nuevas fechas y puntos de canje de entradas en Quito

La empresa Feel the Club anunció nuevas fechas para el canje de boletos del concierto de Shakira, disponibles exclusivamente en Quito.

   
  • ¡Atención, Fans de Shakira! Nuevas fechas y puntos de canje de entradas en Quito
    Shakira durante su concierto en Los Ángeles. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La capital se prepara para vibrar al ritmo de la música de Shakira. La superestrella colombiana ofrecerá tres conciertos inolvidables en el Estadio Olímpico Atahualpa los próximos días 8, 9 y 11 de noviembre como parte de su esperada gira mundial.

Ante la masiva afluencia de público, la productora ha confirmado las nuevas fechas y lugares específicos para el canje de entradas físicas. ¡Toma nota y no te quedes sin la tuya!

Lea: Este es el setlist de Shakira en Quito y CÓMO puedes pedirle que cante tu canción favorita

Puntos y Horarios Clave para el Canje (10:00 a 20:00)

Feel the Club anunció en sus redes sociales la apertura de nuevas fechas para el canje de boletos, informando que este podrá realizarse incluso el mismo día del concierto. Las fechas y locaciones quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Viernes 7 de noviembre – Estadio Olímpico Atahualpa: Para el concierto del 8 de noviembre.
  • Viernes 7 de noviembre – Centro Comercial Iñaquito (CCI): Para el concierto del 9 de noviembre.
  • Sábado 8 de noviembre – CCI: Canje válido para el concierto del 8 de noviembre.
  • Domingo 9 de noviembre – CCI: Canje válido para el concierto del 9 de noviembre.
  • Lunes 10 de noviembre – Estadio Olímpico Atahualpa: Para el concierto del 11 de noviembre.
  • Martes 11 de noviembre – CCI: Para el concierto del 11 de noviembre.
    • El equipo de Shakira ya se encuentra en Quito.
    El equipo de Shakira ya se encuentra en Quito. ( RRSS )

    En paralelo al evento musical, el Municipio de Quito ha organizado una Feria de Emprendimiento para aprovechar la afluencia de más de 100 000 asistentes y promover la reactivación económica local.

    La feria se realizará en el Bulevar de las Naciones Unidas, entre la República del Salvador y la avenida de los Shyris durante los días que sean las presentaciones de la colombiana (del 8 al 11 de noviembre).

    Lea: Estos son los horarios del Metro de Quito durante los conciertos de Shakira en Ecuador

    La triple presentación de Shakira no solo promete un espectáculo de talla mundial, sino también un impulso significativo al comercio y al emprendimiento ordenado en la capital.

    Temas
    Entretenimiento
    Música
    boletos
    Música Latina
    conciertos
    espectáculo
    gira
    Pop
    show
    Las mujeres ya no lloran
    Shakira
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas