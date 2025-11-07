Música
07 nov 2025 , 21:32

Shakira ya está en Ecuador

Representantes de la empresa organizadora de los conciertos en Quito confirmaron que la colombiana arribó este viernes 7 de noviembre.

   
  • Shakira ya está en Ecuador
    Imagen de archivo de un concierto de Shakira en Cali, el 26 de octubre. ( AFP )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La cantante colombiana Shakira ya se encuentra en Ecuador, confirmaron a Ecuavisa representantes de la empresa organizadora de los conciertos en Quito, donde la artista ofrecerá tres presentaciones este sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

La intérprete habría arribado al aeropuerto Mariscal Sucre la noche de este viernes, sin embargo, la información sobre su llegada, traslado y estadía se mantiene con hermetismo.

Lea también: Quito espera al menos 100 000 fanáticos de Shakira

Según estimaciones del Municipio quiteño, unos 100 000 fanáticos de la artista arribarán a la capital.

En Guayaquil, los fanáticos no paran de salir desde la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera rumbo a la capital. Mientras que, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, los vuelos hacia Quito también están copados. Desde anoche salieron cientos de fanáticos, y este viernes había una salida masiva. Los 18 vuelos programados por Avianca y Latam estaban totalmente vendidos, con despegues que comenzaron a las 06:00 y continuarán durante toda la noche.

Asimismo, cientos de ecuatorianos parten desde otras ciudades hacia la capital para disfrutar de las tres fechas de conciertos.

Shakira, la latina más taquillera

Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia por su gira de estadios 'Las Mujeres Ya No Lloran' y fue reconocida por la revista musical estadounidense Billboard con el premio 'Global Touring Icon'.

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en 'Las Mujeres Ya No Lloran' recaudaron más de USD 327,4 millones y vendieron más de 2,5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Revise además: Shakira es nombrada por Billboard como la artista latina más taquillera de la historia

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' fue lanzada originalmente en abril de 2024, en apoyo a su álbum del mismo nombre que alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, y concluirá en diciembre en Florida, Estados Unidos.

- En desarrollo -

Temas
Shakira
Quito
Noticias
Recomendadas