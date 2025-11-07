Shakira ya está en Ecuador

La cantante colombiana <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bailarinas-shakira-disfrutan-quito-antes-tres-conciertos-atahualpa-DK10384575 target=_blank>Shakira</a> ya se encuentra en Ecuador</b>, confirmaron a Ecuavisa representantes de la empresa organizadora de los conciertos en <b>Quito</b>, donde la artista ofrecerá tres presentaciones<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/quito-fanaticos-shakira-conciertos-EL10392240 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>