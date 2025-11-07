Ecuador
Quito espera al menos 100 000 fanáticos de Shakira

En Guayaquil, los pasajes de bus y avión hacia Quito se agotaron ante la masiva salida de seguidores de la artista colombiana.

   
    Imagen del 26 de octubre del concierto que ofreció Shakira en Cali, Colombia. ( AFP )
Quito se alista para un fin de semana lleno de música y movimiento. Según estimaciones del Municipio, unas 100 000 personas llegarán a la capital desde distintas provincias para asistir a los tres conciertos que ofrecerá Shakira este sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre.

En la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en Guayaquil, los fanáticos no paran de salir rumbo a la capital. Aunque a primera vista la fila parece corta, la mayoría de pasajeros ya compró sus boletos con antelación. La cooperativa Transportes Ecuador reportó que sus 12 buses con destino a Quito para esta noche, cada uno con capacidad para 60 personas, están completamente llenos.

Lea también: Los conciertos de Shakira en Ecuador generarán un movimiento económico estimado entre USD 40 y 50 millones

"Yo voy al concierto del sábado", comentó una viajera que, ante la falta de pasajes, logró conseguir un asiento en la unidad que sale a las 07:30 de este sábado. Otra seguidora, decidida a no perderse el show, aseguró a Ecuavisa: "De que llego, llego".

Otras personas, que adquirieron sus boletos con varios días de anticipación, ahora buscan pasajes adicionales para acompañantes.

En la terminal, la cooperativa Flota Imbabura también se prepara para la alta demanda. "Tengo 15 frecuencias llenas", confirmó Luis Herrera, boletero de la empresa, quien aseguró que han incrementado sus unidades para cubrir la afluencia.

El movimiento no solo se percibe en las terminales terrestres. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, los vuelos hacia Quito también están copados. Desde anoche salieron cientos de fanáticos, y este viernes había una salida masiva. Los 18 vuelos programados por Avianca y Latam estaban totalmente vendidos, con despegues que comenzaron a las 06:00 y continuarán durante toda la noche.

Revise además: Shakira en Ecuador: Sol, largas filas y fans que viajan días por ver a la Loba

Compramos boletos desde junio”, contó Víctor Ayala, otro seguidor que viajará junto a familiares para disfrutar del espectáculo de la artista colombiana.

Ante la gran demanda, se han habilitado vuelos chárter y servicios de transporte privado, como furgonetas y buses turísticos, para quienes buscan llegar a tiempo a los conciertos. Todo apunta a que la noche de este viernes será una de las más movidas del año en terminales y aeropuertos del país.

