Quito espera al menos 100 000 fanáticos de Shakira

<b>Quito </b>se alista para un fin de semana lleno de música y movimiento. Según estimaciones del Municipio, <b>unas 100 000 personas llegarán a la capital desde distintas provincias</b> para asistir a los tres<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/bailarinas-shakira-disfrutan-quito-antes-tres-conciertos-atahualpa-DK10384575 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/conciertos-shakira-ecuador-generaran-movimiento-economico-BL10390357 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>