Shakira causa revuelo en redes al admitir que sus hijos consideran que la película de Barbie es "castrante"

Shakira continúa promocionando su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran , lleno de mensajes de empoderamiento para las mujeres que están pasando por una dolorosa ruptura sentimental, por ese motivo los usuarios de redes no comprenden las declaraciones de la artista barranquillera al sincerarse sobre la película taquillera de Greta Gerwig , Barbie , que además de ser uno de los más grandes éxitos cinematográficos del 2023, también promueve mensajes positivos para la audiencia femenina.

La ex de Gerard Piqué continuó con sus declaraciones que no fueron bien recibidas por los internautas : "Creo en dar a las mujeres todas las herramientas y la confianza en que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad", prosigue la cantante. "Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres otro. Nos complementamos los unos a los otros y eso no debería perderse".

En redes sociales, en especial X, los usuarios reaccionaron negativamente sin dejar el asombro a un lado, debido a que el live action de la muñeca más famosa de Mattel tiene el mismo fin que su nuevo trabajo discográfico: empoderar a las mujeres.

"Pero no te gustaba que las mujeres facturasen???"; "Si los hombres no reconocemos nuestros privilegios, no trabajamos en reducir las brechas ¿de qué sirve el empoderamiento del que tanto predica en su nuevo disco? Mal ahí"; "No estoy seguro de que los niños de 9 y 11 años tengan idea sobre estar “castrados” o tengan algún pensamiento crítico sobre las películas. Por eso fue clasificado PG-13"; "Las mujeres también pueden proteger y proveer. Esta es una declaración increíblemente decepcionante y pierde por completo el objetivo de la película", son algunos de las respuestas de los usuarios en redes sociales que no estuvieron de acuerdo con las palabras emitidas por la barranquillera sobre la exitosa cinta de Hollywood.