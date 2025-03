¿Qué tan cierta es la separación de la banda musical, Morat?, una entrevista generó alerta

Lo hemos visto en otras bandas, y eso es lo que verdaderamente aterra a la comunidad de sus seguidores, posterior a ausencias anunciadas, algunos de estos grupos nunca vuelven a reencontrarse en un escenario. La realidad es que no tendríamos una respuesta certera hasta 2026, año en que esta gira culminaría.

La realidad de Reik detrás de los escenarios: "Ser colegas se quedó atrás hace muchos años"

Por otro lado, las reacciones en redes sociales fueron casi inmediatas, publicaciones con una captura de la entrevista en mano fueron replicadas por sus fans, "No me pueden decir esto... que descansen lo que ellos necesiten, pero Morat no puede tener un final", dice uno de los tuits, mientras que otros usuarios apoyan la decisión aún no confirmada de la banda, y lo ven como un merecido descanso y espacio en sus vidas para sus proyectos personales.