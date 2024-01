La ex chica Disney le comentó algo impactante a la rubia cantante y a la actriz Keleigh Teller que, según los usuarios de X y TikTok , se trataría que la intérprete de Single Soon deseaba tomarse una fotografía con el actor Timotheé Chalamet , pero su novia Kylie Jenner se habría negado.

¡Ya no aguanta dramas! Selena Gómez volvió a tomar la decisión de alejarse de las redes sociales después de varias especulaciones que surgieron sobre el viral momento que ocurrió durante la ceremonia de los Golden Globes el domingo 7 de enero, protagonizado por la cantante de 31 años y su mejor amiga Taylor Swift .

Debido a la gran difusión del que habría sido el tema de la noche, Selena tuvo que aclarar lo que realmente le contó a la artista más escuchada en 2023 de Spotify, asegurando que habló sobre 'dos amigos de ella que salieron, pero que no es de incumbencia de nadie'.

Luego de este comentario, las redes se dividieron entre los usuarios que decidieron creer la versión de Gómez y los que están totalmente seguros que la esposa de Miles Teller expuso a la actriz de Only Murders in the Building al mencionar el nombre del intérprete de Willy Wonka.

