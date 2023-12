¡Ya es oficial! Con una romántica foto, Selena Gómez confirma su relación con Benny Blanco

Hace tan solo unas horas la intérprete de Lose You To Love Me sorprendió con un posteo en el que hace pública su relación con el productor, con quien recientemente trabajó en conjunto para su nueva canción Single Soon.

Selena Gómez confirma su relación con un amigo de su expareja, Justin Bieber

A través de un carrusel para resumir su semana en New York, la cantante compartió varios momentos especiales que tuvo en esos días pero la octava foto es la que se llevó la atención de todos.