"Ninguno de los tamaños de muestra encajaba y eso me hacía sentir avergonzada", comentó en una entrevista con Fast Company . "Aunque, ¿qué tan irreal es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?" , agregó.

La protagonista de Only Murders in the Building también enfrentaba desafíos con su salud mental y más tarde le diagnosticaron trastorno bipolar.

"Pasé por una temporada realmente difícil. Fueron mis altibajos, y no sabía qué hacer, así que no podía controlarlo. Me gustaría cancelar cosas. Era simplemente un sentimiento que me atormentaba. Eso es porque, cuando descubrí mi diagnóstico, fue simplemente: 'Oh, está bien, me siento un poco aliviada, entiendo un poco más'. Obtuve segundas opiniones. Fui a los médicos. Tengo la suerte de contar con personas que pueden ayudarme a sobrevivir cada día", reveló.