Sebastián Yatra anuncia conciertos en Ecuador: este es el precio de las entradas

El reconocido cantante colombiano <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/sebastian-yatra-brilla-desfile-accion-gracias-nueva-york-HJ8391810 target=_blank>Sebastián Yatra</a> ha confirmado su regreso al país con dos presentaciones estelares en <b>Quito y Guayaquil</b> como parte de su exitosa gira <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/conciertos-shakira-55-millones-quito-EB10440352 target=_blank>Entre Tanta Gente Tour</a>. El<b></b><b></b><i></i> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/mon-laferte-anuncia-concierto-unico-ecuador-hora-precio-entradas-JB10445729 target=_blank></a>