Música
25 nov 2025 , 13:30

Sebastián Yatra anuncia conciertos en Ecuador: este es el precio de las entradas

El artista colombiano viene al país con su Entre Tanta Gente Tour con dos fechas programadas para 2026.

   
    La última vez que Yatra pisó Ecuador fue en 2022. ( RRSS )
El reconocido cantante colombiano Sebastián Yatra ha confirmado su regreso al país con dos presentaciones estelares en Quito y Guayaquil como parte de su exitosa gira Entre Tanta Gente Tour.

El artista, conocido por éxitos globales como Tacones Rojos y Pareja del Año, promete ofrecer una "experiencia íntima y emotiva que busca conectar con el público ecuatoriano", según la productora Output, encargada de traer el show al país.

Fechas y Locaciones

Los conciertos están programados para la primavera de 2026 en dos de los escenarios más conocidos del Ecuador:

  • Quito: 30 de abril de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui.
  • Guayaquil: 2 de mayo de 2026 en el Estadio Modelo Alberto Spencer.

    • Precios de las Entradas

    La venta de boletos se iniciará el próximo lunes 1 de diciembre de 2025 a través del sitio web (clic aquí) y canales presenciales de Ticketshow.

    A continuación, se detalla la estructura de precios para ambas ciudades:

  • VIP: USD 35
  • Fan: USD 60
  • Intermedia (Butaca en Quito / Cancha en Guayaquil): USD 90
  • Output Box: USD 130
  • Yatra Box: USD 180

