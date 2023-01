Romeo Santos confiesa quién es su pareja y anuncia que será padre

Romeo Santos es uno de los artistas más reconocidos en el género de la bachata. El dominicano nacido en Estados Unidos cuenta con una larga trayectoria musical, ganándose el corazón de miles fanáticos en el mundo entero.

Pese a su creciente popularidad el músico mantiene su vida personal lo más privada posible. Son pocas las fotografías que los paparazzis logran tomar de su círculo familiar. Recientemente, el 'rey de la bachata' se encontró en un debate en redes sociales, debido a un clip musical con escenas de contenido íntimo. "Video más horrible muy obsceno, deben de censurarlo", "cuando se llegan a estos extremos, es porque tal vez los discos ya no están vendiendo como antes", "se desató Romeo", "ya caíste en esto si tu música es poesía y romanticismo no este tipo de videos por favor", fueron varios de los comentarios que se leían en plataformas sociales.

Sin embargo aquello parece quedar en el pasado, pues el cantante sorprendió a los internautas al mostrar a su pareja en la vida real dentro de la canción 'Solo Conmigo', donde además aparece embarazada.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian”.

Medios internacionales como 'El gordo y la flaca' y 'People' afirmaron que Santos se convertiría en padre por cuarta vez, ya que es padre de tres hijos: Alex, que nació en 2002; Valentino, nacido en 2019; y un bebé que nació el 2022.

Hasta el momento sus fanáticas ya empezaron a plasmar mensajes de felicitación hacia el artista de origen dominicano: “Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia”, “Muchas felicidades esperamos que sea niña”.