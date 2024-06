La realidad detrás del supuesto embarazo de Lady Gaga: Taylor Swift se pronunció al respecto

La cantante y actriz estadounidense, Lady Gaga, estuvo en la boca de todos tras unas fotografías en la que muchos creyeron que estaba embarazada. Sin embargo, Gaga público un video en su cuenta de TikTok negando todas estas suposiciones.

Las imágenes, donde creían que Gaga estaría esperando un bebé, fue durante el fin de semana pasado, cuando la cantante asistió a la boda de su hermana.

El pasado martes, la intérprete de Just dance subió un video en la que menciona que no está embarazada y agregó una referencia de una de las canciones de Swift, Down Bad, de su último álbum.