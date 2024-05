Según sus propias declaraciones realizadas este 24 de mayo, aún está bajo custodia de las autoridades, específicamente de la custodia federal del BOP (Negociado de Prisión de Estados Unidos), "no me permiten presentarme en redes sociales hasta que no termine la sentencia y/o autoricen las peticiones”, especificó.

Raphy Pina, esposo de Natti Natasha, se pronuncia desde prisión tras fuertes rumores

Pese a que aún no se encuentre en libertad al 100%, el optimismo protagoniza su día a día: “Ya no queda mucho para prender ese ‘live’ y darle las mejores historias y consejos a esa juventud que va creciendo y debe entender muchas cosas, que nos las aprenderán hasta que estén en un lugar sin hora de salida”, dijo.