¿Quién es realmente Diana Carolina?, la viral joven que transmitió el concierto de Bad Bunny en vivo en Ecuador

Esta no es la primera vez que la ingeniera transmite un concierto en vivo , en los shows de Morat y Ricardo Arjona también lo llevó a cabo, ya que afirma que gusta de subir ese tipo de contenido en redes sociales, pero no siempre la señal la ayuda "esta vez funcionó de maravilla".

Al consultarle sobre su gusto con el artista de música urbana, Carolina afirma que es fan de él desde antes de pandemia, "para conseguir una entrada fui el puesto 67.000, no dormí esa noche, porque si dormía no conseguía ".

Recapitulando sobre la gran noche que vivió ayer gracias al evento masivo, Diana Carolina salió del concierto dándose cuenta que miles de ecuatorianos hablaban de ella en redes, e incluso su nombre continúa en las primeras listas de Twitter.

"Nosotros no sabíamos nada, estábamos acabando de grabar y estresados porque los datos no ayudaban, incluso en TikTok me banearon por 9 minutos (...) intenté tener el teléfono a un lado mientras bailaba y nos turnábamos el teléfono con mi enamorado y unos primos", confesó la joven a Ecuavisa.com.

Al salir del concierto uno de sus acompañantes le dijo "ñaña, eres viral", palabras que llegaron como un balde de agua fría a la estudiante de Gastronomía: "Me siento muy feliz, me da mucha felicidad que toda la gente haya disfrutado del concierto al igual que yo (...) me da demasiada gratitud ver cómo la gente me está apoyando".