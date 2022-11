Concierto de Bad Bunny en Ecuador: agitado movimiento en aeropuerto de Guayaquil por pasajeros que irán al recital

El ambiente del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, este miércoles 16 de noviembre está agitado. Pasajeros, sobre todo jóvenes, incluso llevando orejas de conejo, tratan de llegar a un evento en especial: el concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny, en Quito.

Una de esas es Fiorella Zarate, de 19 años, seguidora del artista, quien no pudo viajar antes debido a sus estudios. "Estoy súper emocionada. El próximo mes cumplo años y el pasaje, la entrada, todo, me lo di yo. Mis amigos me están esperando allá", cuenta la joven. Agrega que su canción favorita es "Yo perreo sola".

