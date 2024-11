¡Concierto de Scorpions en Ecuador! La banda llega por primera vez al país

La legendaria banda alemana de hard rock y heavy metal, Scorpions, llegará a Ecuador por primera vez como parte de su gira Coming Home, celebrando 60 años de trayectoria musical. El concierto se llevará a cabo el próximo 3 de mayo de 2025, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 20:00.

Los fanáticos podrán disfrutar en vivo de temas icónicos como Rock You Like a Hurricane, Wind of Change, Still Loving You, Send Me an Angel, entre otros éxitos que conviertieron a Scorpions en una de las bandas más reconocidas del rock a nivel mundial.

Lea: El pasado comentario de Karol G sobre Shakira que desmiente rumores de rivalidad

Scorpions está consolidada como una banda icónica del rock y promete un espectáculo inolvidable para conmemorar sus seis décadas de trayectoria. La preventa de entradas comenzará el miércoles 13 y jueves 14 de noviembre, desde las 10:00.

Lea: Karol G deja el silencio tras la polémica por la canción +57: "Siento mucha frustración"