Piqué y Clara Chía, a pocos pasos de tomar dura decisión que quebraría a Shakira

"Mi marido me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre. Puedo trabajar de verdad" , dijo la intérprete colombiana en una entrevista con Jimmy Fallon, dando a entender que realmente, hace ya tiempo atrás, debía hacer borrón y cuenta nueva en una relación que, según ella, no la llevaba para ningún lado, profesionalmente hablando.

“Gerard Piqué quiere pero Clara no. Es un rumor y él tiene muchas ganas”, explicó la reportera, y agregó "Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira (...) Que venga una chica joven, que parecía inocente, y consiga lo que tú no...", aseveró, dando a entender el mensaje por sí solo.