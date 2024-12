Pepe Aguilar responde a rumores sobre su hija Ángela: “No pago para que la inviten a eventos”

Pepe Aguilar, el reconocido cantante de música regional mexicana, ha decidido hablar directamente sobre los recientes rumores que señalan que él estaría pagando para que su hija Ángela Aguilar esté presente en todos los eventos importantes de la música.

En un video publicado en sus redes sociales, el intérprete desmintió estas especulaciones, asegurando que no tiene tanta lana ni tanto poder como para influir en la carrera de su hija de esa manera.

“Estaba viendo unos comentarios muy interesantes en línea. Casi no contesto, pero hoy si les voy a contestar. No quiero echar pleito, nada más les voy a decir lo que es la verdad”, comenzó el cantante en su mensaje, dejando claro que no tiene intenciones de confrontar, sino de aclarar la situación. “Dicen que pago para que Ángela la inviten a todos los lugares donde se ha presentado. ¡No, qué pasó!”, expresó.

