Ni las más grandes estrellas se salvan de incidentes, y mucho menos sobre el escenario. David Bisbal acabó de experimentar un episodio algo incómodo mientras hacía un show en el Movistar Arena de Argentina. El momento fue captado por las cámaras del público y, sin pensarlo dos veces, difundido en redes sociales.

Lo que llamó la atención no fue solo el momento en que el cantante de baladas sufrió el percance, después de que su pantalón se haya roto mientras bailaba, sino también la forma en que reaccionó ante esto, respuesta que fue del gusto no solo de los presentes, sino también de usuarios en redes sociales.

Risas y asombro produjeron las palabras de Bisbal, "Me he hecho un Laura Pausini", dijo el europeo, haciendo referencia a 2014, cuando la italiana, que estaba dando un concierto en Perú, se giró y se le abrió el vestido ligeramente, dejando ver que no llevaba ropa interior.