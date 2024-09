En la actualidad, el padecimiento le impide mover sus piernas y lo obliga a depender de una silla de ruedas para movilizarse.

Video emotivo: el cantante David Bisbal explicó a su hijo sobre su fama

"No sabía qué decisión tomar, tenía la mente en otro lado, en que una parte de mí ya no funcionaba (...) Yo me preguntaba por qué. Ni un solo médico me dijo la razón por la que era mejor ir a Toledo que quedarme en Almería o Granada. Les hice caso, pero no sabía a dónde iba", explicó, para después enfocarse en su cambio de vida.