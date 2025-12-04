Música
Pancho Terán y su hija sorprenden con una versión de la canción Negra

Pancho Terán se mostró muy feliz por cantar junto a su hija este clásico.

   
El cantautor ecuatoriano Francisco 'Pancho' Terán sorprendió en redes sociales con una versión de la canción Negra.

La pieza que fue dedicada a su hija Gabriela Terán, ahora también es interpretada por ella con unos agregados en sus letras que ya han cautivado a más de uno.

Pero no solo eso, la melodía también viene acompañada de otros artistas reconocidos como AU-D, Riccardo Perotti, Felipe Jácome, Sergio Sacoto y Marqués.

"LA NEGRA me responde cantando en esta nueva versión de celebración 25 años. No hay regalo más grande que poder cantar con ella esta canción que ya es de todos. Escúchala en todas las plataformas digitales", publicó Pancho Terán en Instagram.

La composición fue creada en 1998 para inmortalizar el amor que Pancho sentía hacia su hija Gabriela.

Pero la canción vio la luz en el años 2000. De ahí que son 25 años de aniversario.

A la fecha, Gabriela Terán desarrolla su carrera musical en Estados Unidos.

