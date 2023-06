La boda entre el hermano de Gerard Piqué y su novia de "toda la vida", María Valls, parece no superarse. La prensa española afirma que la aparición de Clara Chía al evento se consolidó como el avance de la nueva relación entre el exfutbolista y la relacionista pública, quien asistió con un polémico vestido que fue causante de todo tipo de comentarios.

Según los hechos -no confirmados- el exdeportista habría consultado sobre un anillo a una de las empleadas del lugar, para después regalarle la joya a su novia de aproximadamente 24 años , y con quien comparte una intensa historia a partir de la confirmación de ruptura con Shakira, en abril del año pasado.

Es de conocimiento público que los padres del actual dueño de Kosmos cuentan con una buena relación con la joven, y se han puesto a un lado cuando se trata de opinar sobre la vida de su hijo. Rumores relacionados a una supuesta boda entre la polémica pareja no dejan de sonar en los portales europeos, todo después de que Clara y Gerard fueran vistos en una joyería.

El propio Joan Piqué, reconocido abogado en la capital de España y padre de Gerard, fue consultado sobre el asunto.

Shakira declara gracias a quién se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué

La prensa presente se ganó una tosca respuesta por su parte: "No es mi problema", respondió, alejándose del grupo después de haber sido felicitado por la reciente boda de Marc por los paparazzis presentes. Su comportamiento no sorprendió a los medios, ya que ambos personajes, tanto la madre como el padre del ex de Shakira, suelen evadir las cámaras en las calles a toda costa.