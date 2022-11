Nicky Jam habría sido víctima de brujería, según videos filtrados de su exnovia

Las grabaciones circulan en redes sociales, en el que la modelo venezolana aparece junto a una mujer que presuntamente la "ayuda" a realizar un amarre y recuperar el amor de su expareja, el reguetonero intérprete de 'El Amante'.

Concierto de Bad Bunny en Ecuador: Así debes canjear tus entradas para ingresar al evento

"Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se le levante el miembro conmigo", pronuncia Aleska mientras la presunta bruja continúa con el "ritual".