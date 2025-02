El álbum, titulado Is This What We Want? (¿Es esto lo que queremos?), tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto de la IA en la industria musical, especialmente en relación con el uso de contenidos protegidos por derechos de autor. A través de este proyecto, los músicos buscan destacar que el trabajo de toda una vida de los artistas podría ser explotado sin compensación justa por las empresas de IA.