Dos empleados del hotel y un amigo Liam Payne son investigados tras revisión de cámaras de seguridad

La muerte del ex integrante de One Direction, Liam Payne, el pasado 16 de octubre, vistió de luto a sus fans en Argentina, país donde falleció después de caer del tercer piso de un hotel en Palermo. La noticia se movió por el mundo y generó impresión no solo en el fandom de la banda británica, sino en la cultura pop.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere en Argentina tras caer del tercer piso de un hotel