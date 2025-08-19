Miguel Bosé confirma concierto en Ecuador ¿En qué ciudad se presentará?

Miguel Bosé vuelve a los escenarios latinoamericanos y Ecuador está en la lista. El artista español, de 69 años, confirmó que se presentará en Quito el próximo 7 de marzo de 2026, como parte de su gira internacional Importante Tour 2026.

Aunque todavía no se ha revelado cuál será el escenario ni los precios de las entradas, la noticia ya genera expectativa entre sus seguidores ecuatorianos.

El anuncio lo realizó el propio Bosé este 19 de agosto a través de sus redes sociales. En el mismo mensaje también adelantó que su tour pasará por Chile, Perú y Costa Rica, además de otras ciudades por confirmar.

Actualmente, el cantante se encuentra en una pausa de sus presentaciones en México para disfrutar de unos días de vacaciones familiares en Marbella, España.

El retorno de Bosé a los escenarios se dio este 2025, tras casi una década de ausencia marcada por problemas de salud y controversias públicas. Durante ese tiempo enfrentó complicaciones con su voz, infecciones dentales y una fuerte cancelación mediática por sus posturas contra las vacunas en la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, el intérprete de Amante bandido y Morena mía ha dejado claro que no piensa retirarse aún. En 2027 cumplirá 50 años de trayectoria artística y planea celebrarlo a lo grande.